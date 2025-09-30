النائب علي حسن خليل للـLBCI: بالتأكيد هناك نية للسير بالقانون الحالي اي وفق الدائرة 16 فاليصدر قرار عن وزيري الخارجية والداخلية لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها

حمدان: عدم حضورنا هو للتأكيد ان لا شرعية ولا دستورية لانتخابات لا يُصوّت فيها المغترب لـ128 نائبًا

النائب علي فياض من مجلس النواب: الضغط لتغيير القانون وزج البلد في حالة مجهولة غير محددة الأفق هو مغامرة حقيقية بالإنتخابات المقبلة وهذا الأمر يتحمل مسؤوليته الطرف الذي يعطّل المجلس النيابي والذي يصر على الإنقلاب على القانون النافذ