عدوان: ما حصل اليوم يظهر بشكل قاطع أن هناك أكثرية من النواب يريدون أن تبحث الهيئة العامة بالتعديلات التي يجب وضعها على القانون الحالي والأهم أن هناك أكثرية من النواب لا يريدون تأجيل الإنتخابات والخطوة التي قاموا بها اليوم ليست خطوة لتعطيل عمل المجلس

