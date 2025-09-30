النائب جورج عدوان: أهنئ النواب الذين لم يحضروا لحرصهم على إجراء الانتخابات في موعدها وعلى قيام المؤسسات بدورها ولا سيما المجلس النيابي

النائب جورج عدوان: لا زلت أطالب الحكومة بأن تقر في جلستها المقبلة مشروع قانون يعالج المطلوب في قانون الانتخاب الحالي ولن نقبل أن تتأجل الانتخابات يوماً واحداً

عدوان: ما حصل اليوم يظهر بشكل قاطع أن هناك أكثرية من النواب يريدون أن تبحث الهيئة العامة بالتعديلات التي يجب وضعها على القانون الحالي والأهم أن هناك أكثرية من النواب لا يريدون تأجيل الإنتخابات والخطوة التي قاموا بها اليوم ليست خطوة لتعطيل عمل المجلس