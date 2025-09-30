الجلسة التشريعية لم تنعقد بسبب عدم تأمين النصاب

المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري: أشكر كل من وقف إلى جانبي جئت شفافًا وبريئًا وهكذا أخرج وأنا ممتنّ لمن تعاطف ودعمني وأؤكد أن هناك في لبنان قضاة شجعان يُمكّنون العدالة من أن تأخذ مجراها والملف الذي فُتح كان كاذبًا وسنسعى لنيل البراءة

السابق