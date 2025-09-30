الأخبار
الجلسة التشريعية لم تنعقد بسبب عدم تأمين النصاب
آخر الأخبار
2025-09-30 | 06:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
الجلسة التشريعية لم تنعقد بسبب عدم تأمين النصاب
0
min
الجلسة التشريعية لم تنعقد بسبب عدم تأمين النصاب
في خطوةٍ تعكس حجم الإنقسام السياسي بشأن الإنتخابات النيابية المقبلة، لم تنعقد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم بسبب عدم تأمين النصاب.
ثمانية وأربعون نائباً حضروا الى ساحة النجمة أكثريتهم من كتلة الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير ولبنان القوي، ومن غابوا عن الجلسة هم نواب القوات اللبنانية والكتائب والتغييريين إضافة الى عدد من النواب المستقلين.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الإنتخابات النيابية
الجلسة التشريعية
