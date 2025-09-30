قائد الجيش تفقد لواء المشاة السادس في ثكنة محمد مكي – بعلبك

تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة لواء المشاة السادس في ثكنة محمد مكي – بعلبك، حيث اطلع على الأوضاع العملانية في قطاع مسؤولية اللواء، واستمع إلى إيجاز عن مهمات اللواء والصعوبات التي يواجهها، مثنيا على "جهود عناصره".



كما زار عددا من مراكز اللواء، والتقى الضباط والعسكريين، مشيدا بـ"أدائهم لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن، ومكافحة العصابات الإجرامية على أنواعها، خصوصا التي تعمل على الاتجار بالمخدرات وترويجها".



واعتبر هيكل أن "نجاح الجيش في مهماته يعود إلى تحليه بالحكمة والاحتراف، وولائه الثابت للبنان، وثقة اللبنانيين به".



و شدد على أن "المتورطين في الجريمة لا يمثلون إلا أنفسهم، وأن أفعالهم مرفوضة تماما من قبل جميع اللبنانيين"، وقال هيكل: "إنني أعتز بمهنيتكم وولائكم الصادق للمؤسسة، واللبنانيون جميعا يقدرون عاليا ما تبذلونه من تضحيات من أجل أمنهم ومستقبل أبنائهم".



وأضاف: "أمن الوطن أمانة في أعناقنا، وقيادة الجيش ملتزمة قدسية مهمتها، وحريصة على المصلحة الوطنية وأمن جميع اللبنانيين، والجيش مستمر في تحمل مسؤولياته، في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، وسط ما تمر به البلاد من ظروف، لا سيما الاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي، والتحديات الأمنية الكبيرة".



ودعا إلى "التحلي بالمسؤولية والوعي والتنبه إلى خطورة ما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات وادعاءات تطال المؤسسة العسكرية".