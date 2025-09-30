الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قائد الجيش تفقد لواء المشاة السادس في ثكنة محمد مكي – بعلبك

آخر الأخبار
2025-09-30 | 11:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قائد الجيش تفقد لواء المشاة السادس في ثكنة محمد مكي – بعلبك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قائد الجيش تفقد لواء المشاة السادس في ثكنة محمد مكي – بعلبك

تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة لواء المشاة السادس في ثكنة محمد مكي – بعلبك، حيث اطلع على الأوضاع العملانية في قطاع مسؤولية اللواء، واستمع إلى إيجاز عن مهمات اللواء والصعوبات التي يواجهها، مثنيا على "جهود عناصره".

كما زار عددا من مراكز اللواء، والتقى الضباط والعسكريين، مشيدا بـ"أدائهم لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن، ومكافحة العصابات الإجرامية على أنواعها، خصوصا التي تعمل على الاتجار بالمخدرات وترويجها".

واعتبر هيكل أن "نجاح الجيش في مهماته يعود إلى تحليه بالحكمة والاحتراف، وولائه الثابت للبنان، وثقة اللبنانيين به".

و شدد على أن "المتورطين في الجريمة لا يمثلون إلا أنفسهم، وأن أفعالهم مرفوضة تماما من قبل جميع اللبنانيين"، وقال هيكل: "إنني أعتز بمهنيتكم وولائكم الصادق للمؤسسة، واللبنانيون جميعا يقدرون عاليا ما تبذلونه من تضحيات من أجل أمنهم ومستقبل أبنائهم". 

وأضاف: "أمن الوطن أمانة في أعناقنا، وقيادة الجيش ملتزمة قدسية مهمتها، وحريصة على المصلحة الوطنية وأمن جميع اللبنانيين، والجيش مستمر في تحمل مسؤولياته، في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، وسط ما تمر به البلاد من ظروف، لا سيما الاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي، والتحديات الأمنية الكبيرة".

ودعا إلى "التحلي بالمسؤولية والوعي والتنبه إلى خطورة ما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات وادعاءات تطال المؤسسة العسكرية".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الجيش

المشاة

السادس

بعلبك

LBCI التالي
وزير الخارجية الأميركي: الرئيس ترامب كان واضحا بشأن أولوية إعادة الرهائن وإنهاء الحرب بغزة وخطته تجعل ذلك ممكنا
بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرهم: ثق بالقدرة على إيجاد طريق للسلام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-01

قائد الجيش تفقد مراكز الجيش والتحصينات والمنشآت المستحدثة عند الحدود الجنوبية

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-27

مصدر عسكري سوري للجزيرة: الجيش الإسرائيلي نفذ إنزالًا عسكريًا في ثكنة عسكرية بريف دمشق

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-15

قائد الجيش يتفقد موقع انفجار مخزن الأسلحة والذخائر في وادي زبقين - صور

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-10

قائد الجيش بالنيابة يتفقد عددًا من الوحدات المنتشرة في الجنوب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

القديس الجديد مالويان بين الشهادة والتمسك بالهوية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-08-25

وسائل إعلام إسرائيلية: متظاهرون يغلقون شارع إيلون بتل أبيب مع بدء إحتجاج للمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الرهائن

LBCI
منوعات
2025-09-29

في لحظة مرعبة... فيل هائج ينقضّ على زورقين سياحيين: "لو أبقاها تحت الماء لثوانٍ إضافية لكانت غرقت" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-29

الوكالة الوطنية للاعلام: تحليق مسير على علو منخفض جدا وبشكل متواصل فوق بلدات الغسانية وكوثرية السياد والخرطوم

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-27

الشيخ نعيم قاسم: يجب الا نخضع وان نواجه العدوان بالدفاع لا بالاستسلام وأن نواجه التهديد بالمساعدات بالاعتماد على امكاناتنا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

انتخابات ٢٠٢٦...بين مصيدة النصاب وتقصير الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

القديس الجديد مالويان بين الشهادة والتمسك بالهوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

وفَيات السرطان في لبنان... أرقام صادمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بداية نهاية فوضى المولدات على يد وزارة الإقتصاد بمؤازرة القوة الضاربة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
04:37

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول

LBCI
أخبار لبنان
02:46

بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك

LBCI
اقتصاد
03:52

جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025

LBCI
خبر عاجل
02:02

خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض

LBCI
أخبار دولية
16:55

بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرهم: ثق بالقدرة على إيجاد طريق للسلام

LBCI
أخبار لبنان
08:35

بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية

LBCI
أخبار دولية
14:46

البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More