الوكالة الوطنية للإعلام: حريق إندلع عند أطراف تلة العويضة بعدما عمد الجيش الإسرائيلي إلى إلقاء أكثر من 3 قنابل مضيئة في المكان

سفير مصر لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: اللجنة الخماسية أُنشئت أساسًا لدعم لبنان في إنهاء الفراغ الرئاسي حصراً لكن مع الوقت تفرعت مهامها إلى قضايا أخرى مترابطة فتدخلت اللجنة عند الحاجة

سفير مصر لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: اللجنة الخماسية أُنشئت أساسًا لدعم لبنان في إنهاء الفراغ الرئاسي حصراً لكن مع الوقت تفرعت مهامها إلى قضايا أخرى مترابطة فتدخلت اللجنة عند الحاجة

السفير المصري للـLBCI: نحن مع إجراء الانتخابات النيابية في لبنان في موعدها العام المقبل ونرجو أن يتفق النواب على ما هو أفضل ولكن يجب ألا يتخذ عدم التوافق في الآراء ذريعة لتأجيل الانتخابات