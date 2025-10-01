الجيش: ستقوم منظمة غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات الجيش الإسرائيلي ما بين الساعة 9.30 والساعة 12.00 في حقل بليدا - مرجعيون

التالي

الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية أحمد الحجار على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة للانتخابات النيابية المقبلة مؤكداً ضرورة إجرائها في موعدها المحدّد خلال شهر أيار المقبل