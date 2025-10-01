وزارة الخارجية والمغتربين تطلق غدًا رسميًا المنصة الخاصة بتسجيل الإنتشار اللبناني في الخارج

الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية أحمد الحجار على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة للانتخابات النيابية المقبلة مؤكداً ضرورة إجرائها في موعدها المحدّد خلال شهر أيار المقبل

الجيش: ستقوم منظمة غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات الجيش الإسرائيلي ما بين الساعة 9.30 والساعة 12.00 في حقل بليدا - مرجعيون