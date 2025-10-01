الجيش اللبناني يوقف "بيك آب" في وادي خالد… وإطلاق نار في الهواء لتفريق الأهالي

طاردت قوة من الجيش اللبناني سيارة من نوع "بيك آب" في بلدة الهيشة –وادي خالد، حيث تمكنت من توقيفها.على إثر ذلك، تجمّع عدد من الأهالي في المنطقة، ما استدعى تدخل عناصر الجيش الذين أطلقوا النار في الهواء في محاولة لتفريقهم وإعادة ضبط الوضع.ولم يُعرف بعد سبب المطاردة أو هوية الموقوفين، فيما يسود المنطقة توتر حذر وسط حضور أمني كثيف.