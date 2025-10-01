أسطول الصمود العالمي: لا يزال مصير المشاركين وأفراد الطاقم غير مؤكد بعد قيام قوات بحرية بمداهمة السفينة سيريوس وبعض القوارب الأخرى

سانا: وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة يصلان إلى مدينة العلا في السعودية للمشاركة باجتماع قادة مؤتمر ميونيخ للأمن

سانا: وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة يصلان إلى مدينة العلا في السعودية للمشاركة باجتماع قادة مؤتمر ميونيخ للأمن

الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية أحمد الحجار على التحضيرات الجارية في وحدات الوزارة للانتخابات النيابية المقبلة مؤكداً ضرورة إجرائها في موعدها المحدّد خلال شهر أيار المقبل