الوكالة الوطنية للاعلام: درون إسرائيلية ألقت قنبلتين صوتيتين على بلدة حولا

قعقور للـLBCI: نريد قرارا عسكريا واحدا في حال اتخاذ قرار الحرب والدولة مسؤولة عن حماية المجتمع ويجب أن تقوم بدورها من جديد والسيادة لها شروط وأهمها الوحدة الوطنية

قعقور للـLBCI: من المفترض أن أترشح الى الانتخابات النيابية المقبلة وهذا القرار سيصوت عليه حزب لنا والمجموعات التي ساعدتني والشرط الاساسي لانضمامي لأي لائحة هو أن يكون لديها وضوح سياسي