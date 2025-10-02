الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قعقور للـLBCI: من المفترض أن أترشح الى الانتخابات النيابية المقبلة وهذا القرار سيصوت عليه حزب لنا والمجموعات التي ساعدتني والشرط الاساسي لانضمامي لأي لائحة هو أن يكون لديها وضوح سياسي

آخر الأخبار
2025-10-02 | 03:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قعقور للـLBCI: من المفترض أن أترشح الى الانتخابات النيابية المقبلة وهذا القرار سيصوت عليه حزب لنا والمجموعات التي ساعدتني والشرط الاساسي لانضمامي لأي لائحة هو أن يكون لديها وضوح سياسي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قعقور للـLBCI: من المفترض أن أترشح الى الانتخابات النيابية المقبلة وهذا القرار سيصوت عليه حزب لنا والمجموعات التي ساعدتني والشرط الاساسي لانضمامي لأي لائحة هو أن يكون لديها وضوح سياسي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

للـLBCI:

المفترض

أترشح

الانتخابات

النيابية

المقبلة

القرار

سيصوت

والمجموعات

ساعدتني

والشرط

الاساسي

لانضمامي

لائحة

لديها

سياسي

LBCI التالي
الوكالة الوطنية للاعلام: ألقت درون إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على بلدة حولا
إسبانيا تستدعي القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية بعد اعتراض أسطول المساعدات المتوجه إلى غزة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:39

أردوغان: نتخذ التدابير جميعها لضمان عدم تعرض الأتراك المشاركين في الأسطول لأيّ أذى

LBCI
آخر الأخبار
07:39

أردوغان: ما حدث يظهر أنّ الحكومة الإسرائيلية لا تنوي السماح لأي آمال للسلام

LBCI
صحة وتغذية
07:17

"هو ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعاً"... طبيبة توضح: هذه هي العوامل خلف صعوبة اكتشاف سرطان الثدي الفصيصي

LBCI
أخبار لبنان
07:16

أزمة النفايات في لبنان تعود الى الواجهة مجدداً

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:39

أردوغان: نتخذ التدابير جميعها لضمان عدم تعرض الأتراك المشاركين في الأسطول لأيّ أذى

LBCI
آخر الأخبار
07:39

أردوغان: ما حدث يظهر أنّ الحكومة الإسرائيلية لا تنوي السماح لأي آمال للسلام

LBCI
أمن وقضاء
07:01

تعميم صورة المفقودة لينا حموده القاسم...

LBCI
منوعات
07:00

باقة ورد تحوّل حفل زفاف إلى شجار عنيف... إليكم ما حصل! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-07-21

قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-12

الوكالة الوطنية: مسيرة استهدفت منطقة الضهور في عيترون

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-03

وزير الصناعة: تنظيم "معرض الصناعات اللبنانية 2025"

LBCI
منوعات
08:30

أثناء ركوب الحافلة مع والدته... طفل ينجو من حادث مروّع بأعجوبة وفيديو يوثّق اللحظة المرعبة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:22

مرحلة جديدة من خطة عودة النازحين المنظمة تدخل حيّز التنفيذ اليوم...

LBCI
أخبار دولية
13:58

وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

السباق الرابع للسرعة للعام ٢٠٢٥ بمشاركة اكثر من ١٠٠ سيارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لا تستطيع البلديات فرض زيادات عشوائية على الرسوم إلا في حالة استثنائية واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

رولان خوري يداوم في الكازينو بعد طول انقطاع ومصير صلاحياته يتكشّف الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

كيف غيّرت الحروب وجه تجارة المخدرات العالمية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مرحلة جديدة في العلاقات بين لبنان والإمارات مع إعادة فتح السفارة وتعيين سفير جديد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:41

سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما

LBCI
موضة وجمال
09:56

سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)

LBCI
اسرار
23:29

أسرار الصحف 2-10-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات

LBCI
خبر عاجل
01:10

استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
11:12

طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة

LBCI
خبر عاجل
02:03

الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More