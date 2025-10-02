قعقور للـLBCI: من المفترض أن أترشح الى الانتخابات النيابية المقبلة وهذا القرار سيصوت عليه حزب لنا والمجموعات التي ساعدتني والشرط الاساسي لانضمامي لأي لائحة هو أن يكون لديها وضوح سياسي

