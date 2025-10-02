الخارجية الإسرائيلية: سفينة واحدة فقط لا تزال بعيدة وإذا حاولت انتهاك حصار غزة سيتم اعتراضها هي الأخرى

رويترز عن شاهد: سفينة من أسطول الصمود شوهدت وهي تدخل ميناء أسدود

الخارجية الإسرائيلية: وضع المشاركين في أسطول مساعدات غزة جيد وفي طريقهم لإسرائيل وسيتم من هناك ترحيلهم إلى أوروبا