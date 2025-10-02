الأخبار
أردوغان: نتخذ التدابير جميعها لضمان عدم تعرض الأتراك المشاركين في الأسطول لأيّ أذى

آخر الأخبار
2025-10-02 | 07:39
أردوغان: نتخذ التدابير جميعها لضمان عدم تعرض الأتراك المشاركين في الأسطول لأيّ أذى
أردوغان: نتخذ التدابير جميعها لضمان عدم تعرض الأتراك المشاركين في الأسطول لأيّ أذى

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

ألمانيا لإسرائيل: لضمان سلامة كل من هم على متن قوارب أسطول الصمود العالميّ
أردوغان: ما حدث يظهر أنّ الحكومة الإسرائيلية لا تنوي السماح لأي آمال للسلام
