ألمانيا لإسرائيل: لضمان سلامة كل من هم على متن قوارب أسطول الصمود العالميّ

حثت ألمانيا إسرائيل على ضمان سلامة كل من هم على متن قوارب أسطول الصمود العالميّ، وفق ما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية.



وقال المتحدث: "نتواصل مع الحكومة الإسرائيلية ودعوناها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدوليّ والتصرف بشكل متناسب مع الموقف".



وأضاف: "دعوْنا أيضا إلى ضمان حماية كل من هم على متن القوارب وعلى حد علمنا هذا هو ما حدث بالفعل".



وذكر أنّ السفارة الألمانية في إسرائيل تحاول التواصل مع الألمان المشاركين في الأسطول.