الرئيس عون لوفد من أطباء الأسنان: وجودكم في بيروت دليل على ثقة العالم بلبنان

توجّه رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى وفد أطباء الأسنان المشاركين في المؤتمر الدوليّ لطب الأسنان المنعقد في بيروت، بالقول: "وجودكم في بيروت اليوم دليل على ثقة العالم بلبنان ورسالة أمل بأن هذا البلد عاد إلى الطريق الصحيح".



وعرض الرئيس عون الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة محليًا وإقليميًا مع الوزير السابق غازي العريضي.