الأمم المتحدة: اعتراض إسرائيل قوارب مساعدات في المياه الدولية يوسع نطاق حصارها غير القانوني

رأت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن اعتراض إسرائيل سبيل قوارب مساعدات إنسانية متجهة لقطاع غزة في المياه الدولية يوسع نطاق حصارها غير القانوني للقطاع.وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان في بريد إلكتروني لرويترز: "بصفتها قوة احتلال، يتعين على إسرائيل ضمان وصول إمدادات الأدوية والأغذية للسكان إلى الحد الكامل للوسائل المتاحة أو ضمان وتسهيل برامج إغاثة إنسانية محايدة لإيصال المساعدات بسرعة ودون قيود".وأضاف أنه دعا إسرائيل إلى احترام حقوق من احتجزتهم ومنها الحق في الطعن على قانونية احتجازهم.