الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الشيخ نعيم قاسم: ماذا فعلتم لاستعادة السيادة؟ الحكومة مقصرة بهذا الموضوع وانتم مسؤولون عن هذا الشعب وعن حماية البلد

آخر الأخبار
2025-10-04 | 10:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الشيخ نعيم قاسم: ماذا فعلتم لاستعادة السيادة؟ الحكومة مقصرة بهذا الموضوع وانتم مسؤولون عن هذا الشعب وعن حماية البلد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الشيخ نعيم قاسم: ماذا فعلتم لاستعادة السيادة؟ الحكومة مقصرة بهذا الموضوع وانتم مسؤولون عن هذا الشعب وعن حماية البلد

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

قاسم:

فعلتم

لاستعادة

السيادة؟

الحكومة

مقصرة

الموضوع

وانتم

مسؤولون

الشعب

حماية

البلد

LBCI التالي
وزارة الخزانة الأميركية تنظر في إصدار عملة معدنية تحمل صورة ترامب
المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس ترامب سيرد على قبول حركة حماس خطته
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:26

القاهرة الإخبارية: مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل تبدأ الأحد في العاصمة المصرية

LBCI
أخبار دولية
12:20

زلزال بقوة 6 درجات قرب الساحل الشرقي لهونشو باليابان

LBCI
أخبار لبنان
12:17

حريق كبير بين حنوش وشكا وإصابة في صفوف الدفاع المدني

LBCI
آخر الأخبار
12:02

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يدعو الوزيرين بن غفير وسموتريتش إلى اجتماع طارئ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:26

القاهرة الإخبارية: مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل تبدأ الأحد في العاصمة المصرية

LBCI
آخر الأخبار
12:02

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يدعو الوزيرين بن غفير وسموتريتش إلى اجتماع طارئ

LBCI
آخر الأخبار
11:35

ترامب: سأعامل الجميع بإنصاف ولن أسمح بأي تأخير أو بأي نتيجة تشكل فيها غزة تهديدا مجددا

LBCI
آخر الأخبار
11:33

أ.ف.ب نقلا عن شهود: انفجار هائل أعقبه إطلاق نار في وسط مقديشو

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-04

استهداف سيارة على طريق مطار حلب الدوليّ من قبل طيران التحالف الدوليّ والمعلومات تتحدث عن قتيل

LBCI
حال الطقس
2025-10-03

تفاصيل طقس الـWeekend...

LBCI
فنّ
2025-07-22

الأوركسترا الشرق-عربية بقيادة أندريه الحاج تتجلى في إهدن مع جهاد عقل كمانًا وندين عواد غناءً (صور)

LBCI
أخبار دولية
2025-09-15

ترامب يهدد بفرض حالة طوارىء وطنية في واشنطن العاصمة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

تفاصيل الخطوات الإسرائيلية بعد الموفقة على خطة ترامب

LBCI
أخبار لبنان
05:42

ناصر الدين في زيارة لعكار: نعمل على شراء معدات طبية أساسية لدعم المراكز الصحية في كل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:36

جشي: الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو التمسك بالمقاومة وسلاحها

LBCI
أخبار دولية
17:30

ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شتاء قادم وأشجار تُقطع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
15:45

"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته

LBCI
أمن وقضاء
11:13

إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟

LBCI
أخبار دولية
17:30

ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا

LBCI
أمن وقضاء
11:28

قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز

LBCI
خبر عاجل
23:33

نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيليّ بوقف عملية احتلال مدينة غزة

LBCI
خبر عاجل
15:31

مصادر لـ"التلفزيون العربي": حماس أشادت في ردها بجهود الرئيس ترامب وطالبت بإيضاحات بشأن عدد من البنود

LBCI
أخبار دولية
23:57

تعليمات للجيش الإسرائيليّ بتقليص العمليات الهجومية في غزة

LBCI
خبر عاجل
23:34

إذاعة الجيش الإسرائيليّ: المستوى السياسيّ وجّه بتقليص نشاط الجيش في غزة للحد الأدنى وأمر بتحويل العمليات في غزة لدفاعية فقط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More