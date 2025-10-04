الأخبار
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الوكالة الوطنية للإعلام: اندلاع حريق في منطقة هورا بين بلدة كفركلا ودير ميماس جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة في المكان وفرق الدفاع المدني من مركزي القليعة والخيام عملت على اخماد النيران
آخر الأخبار
2025-10-04 | 16:19
مشاهدات عالية
min
الوكالة الوطنية للإعلام: اندلاع حريق في منطقة هورا بين بلدة كفركلا ودير ميماس جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة في المكان وفرق الدفاع المدني من مركزي القليعة والخيام عملت على اخماد النيران
آخر الأخبار
آخر الأخبار
18:26
القاهرة الإخبارية: مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل تبدأ الأحد في العاصمة المصرية
آخر الأخبار
18:26
القاهرة الإخبارية: مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل تبدأ الأحد في العاصمة المصرية
0
أخبار دولية
18:20
زلزال بقوة 6 درجات قرب الساحل الشرقي لهونشو باليابان
أخبار دولية
18:20
زلزال بقوة 6 درجات قرب الساحل الشرقي لهونشو باليابان
0
أخبار لبنان
18:17
حريق كبير بين حنوش وشكا وإصابة في صفوف الدفاع المدني
أخبار لبنان
18:17
حريق كبير بين حنوش وشكا وإصابة في صفوف الدفاع المدني
0
آخر الأخبار
18:02
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يدعو الوزيرين بن غفير وسموتريتش إلى اجتماع طارئ
آخر الأخبار
18:02
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يدعو الوزيرين بن غفير وسموتريتش إلى اجتماع طارئ
اخترنا لكم
آخر الأخبار
18:26
القاهرة الإخبارية: مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل تبدأ الأحد في العاصمة المصرية
آخر الأخبار
18:26
القاهرة الإخبارية: مباحثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل تبدأ الأحد في العاصمة المصرية
0
آخر الأخبار
18:02
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يدعو الوزيرين بن غفير وسموتريتش إلى اجتماع طارئ
آخر الأخبار
18:02
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يدعو الوزيرين بن غفير وسموتريتش إلى اجتماع طارئ
0
آخر الأخبار
17:35
ترامب: سأعامل الجميع بإنصاف ولن أسمح بأي تأخير أو بأي نتيجة تشكل فيها غزة تهديدا مجددا
آخر الأخبار
17:35
ترامب: سأعامل الجميع بإنصاف ولن أسمح بأي تأخير أو بأي نتيجة تشكل فيها غزة تهديدا مجددا
0
آخر الأخبار
17:33
أ.ف.ب نقلا عن شهود: انفجار هائل أعقبه إطلاق نار في وسط مقديشو
آخر الأخبار
17:33
أ.ف.ب نقلا عن شهود: انفجار هائل أعقبه إطلاق نار في وسط مقديشو
زوارنا يقرأون الآن
آخر الأخبار
2025-09-04
استهداف سيارة على طريق مطار حلب الدوليّ من قبل طيران التحالف الدوليّ والمعلومات تتحدث عن قتيل
آخر الأخبار
2025-09-04
استهداف سيارة على طريق مطار حلب الدوليّ من قبل طيران التحالف الدوليّ والمعلومات تتحدث عن قتيل
0
حال الطقس
2025-10-03
تفاصيل طقس الـWeekend...
حال الطقس
2025-10-03
تفاصيل طقس الـWeekend...
0
فنّ
2025-07-22
الأوركسترا الشرق-عربية بقيادة أندريه الحاج تتجلى في إهدن مع جهاد عقل كمانًا وندين عواد غناءً (صور)
فنّ
2025-07-22
الأوركسترا الشرق-عربية بقيادة أندريه الحاج تتجلى في إهدن مع جهاد عقل كمانًا وندين عواد غناءً (صور)
0
أخبار دولية
2025-09-15
ترامب يهدد بفرض حالة طوارىء وطنية في واشنطن العاصمة
أخبار دولية
2025-09-15
ترامب يهدد بفرض حالة طوارىء وطنية في واشنطن العاصمة
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تفاصيل الخطوات الإسرائيلية بعد الموفقة على خطة ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تفاصيل الخطوات الإسرائيلية بعد الموفقة على خطة ترامب
0
أخبار لبنان
11:42
ناصر الدين في زيارة لعكار: نعمل على شراء معدات طبية أساسية لدعم المراكز الصحية في كل لبنان
أخبار لبنان
11:42
ناصر الدين في زيارة لعكار: نعمل على شراء معدات طبية أساسية لدعم المراكز الصحية في كل لبنان
0
أخبار لبنان
11:36
جشي: الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو التمسك بالمقاومة وسلاحها
أخبار لبنان
11:36
جشي: الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو التمسك بالمقاومة وسلاحها
0
أخبار دولية
23:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
أخبار دولية
23:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
0
تقارير نشرة الاخبار
19:41
قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية
تقارير نشرة الاخبار
19:41
قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية
0
تقارير نشرة الاخبار
19:39
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
تقارير نشرة الاخبار
19:39
لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
19:30
شتاء قادم وأشجار تُقطع
تقارير نشرة الاخبار
19:30
شتاء قادم وأشجار تُقطع
0
تقارير نشرة الاخبار
19:26
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
تقارير نشرة الاخبار
19:26
هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية
0
تقارير نشرة الاخبار
19:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
تقارير نشرة الاخبار
19:25
بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
21:45
"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته
أخبار دولية
21:45
"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته
2
أمن وقضاء
17:13
إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟
أمن وقضاء
17:13
إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟
3
أخبار دولية
23:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
أخبار دولية
23:30
ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
4
أمن وقضاء
17:28
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز
أمن وقضاء
17:28
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز
5
خبر عاجل
05:33
نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيليّ بوقف عملية احتلال مدينة غزة
خبر عاجل
05:33
نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيليّ بوقف عملية احتلال مدينة غزة
6
خبر عاجل
21:31
مصادر لـ"التلفزيون العربي": حماس أشادت في ردها بجهود الرئيس ترامب وطالبت بإيضاحات بشأن عدد من البنود
خبر عاجل
21:31
مصادر لـ"التلفزيون العربي": حماس أشادت في ردها بجهود الرئيس ترامب وطالبت بإيضاحات بشأن عدد من البنود
7
أخبار دولية
05:57
تعليمات للجيش الإسرائيليّ بتقليص العمليات الهجومية في غزة
أخبار دولية
05:57
تعليمات للجيش الإسرائيليّ بتقليص العمليات الهجومية في غزة
8
خبر عاجل
05:34
إذاعة الجيش الإسرائيليّ: المستوى السياسيّ وجّه بتقليص نشاط الجيش في غزة للحد الأدنى وأمر بتحويل العمليات في غزة لدفاعية فقط
خبر عاجل
05:34
إذاعة الجيش الإسرائيليّ: المستوى السياسيّ وجّه بتقليص نشاط الجيش في غزة للحد الأدنى وأمر بتحويل العمليات في غزة لدفاعية فقط
