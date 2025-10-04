جوليا مورلي تعتذر عن حضور حفل ملكة جمال لبنان 2025 وتوجّه رسالة محبّة للبنان

اعتذرت رئيسة منظمة ملكة جمال العالم، جوليا مورلي، والتي لطالما تعلقت بلبنان، عن حضور حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2025، متمنيةً لجميع المتسابقات النجاح الباهر ورحلةً مُلهمةً وحافلةً بالطموح لملكة جمال لبنان الجديدة لعام 2025.



وهنأت مورلي ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا على فوزها المُذهل وجهودها المُتميزة في تعزيز الوعي بالصحة النفسية.