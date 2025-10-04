الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جوليا مورلي تعتذر عن حضور حفل ملكة جمال لبنان 2025 وتوجّه رسالة محبّة للبنان

موضة وجمال
2025-10-04 | 10:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جوليا مورلي تعتذر عن حضور حفل ملكة جمال لبنان 2025 وتوجّه رسالة محبّة للبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
جوليا مورلي تعتذر عن حضور حفل ملكة جمال لبنان 2025 وتوجّه رسالة محبّة للبنان

اعتذرت رئيسة منظمة ملكة جمال العالم، جوليا مورلي، والتي لطالما تعلقت بلبنان، عن حضور حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2025، متمنيةً لجميع المتسابقات النجاح الباهر ورحلةً مُلهمةً وحافلةً بالطموح لملكة جمال لبنان الجديدة  لعام 2025.

وهنأت مورلي ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا على فوزها المُذهل وجهودها المُتميزة في تعزيز الوعي بالصحة النفسية.

آخر الأخبار

موضة وجمال

مورلي

تعتذر

لبنان

وتوجّه

رسالة

محبّة

للبنان

صيحة خريف 2025... بديل فاخر للأسود يحمل عنوان الأناقة هذا العام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-09

لقب ملكة الجمال يتحول إلى رسالة: ندى كوسا سفيرة للصحة النفسية في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ملكة جمال العالم في لبنان: يوم ثاني من الفعاليات قبل مسابقة ملكة جمال لبنان

LBCI
موضة وجمال
2025-10-01

سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
06:31

الإعلامية هيلدا خليفة تقدّم حفلة انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2025... لا تفوتوا متابعة الليلة المميزة الساعة 8:30 مساءً عبر الـLBCI

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-10-03

صيحة خريف 2025... بديل فاخر للأسود يحمل عنوان الأناقة هذا العام

LBCI
موضة وجمال
2025-10-01

سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2025-10-01

فيكتوريا بيكهام تتألق بإطلالة رمادية ناعمة في باريس... شاهدوا كيف بدت (صور)

LBCI
موضة وجمال
2025-09-30

سفيرة "ديور"... رزان جمّال تتألق في حفل Rouge Dior On Stage بباريس (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-04

استهداف سيارة على طريق مطار حلب الدوليّ من قبل طيران التحالف الدوليّ والمعلومات تتحدث عن قتيل

LBCI
حال الطقس
2025-10-03

تفاصيل طقس الـWeekend...

LBCI
فنّ
2025-07-22

الأوركسترا الشرق-عربية بقيادة أندريه الحاج تتجلى في إهدن مع جهاد عقل كمانًا وندين عواد غناءً (صور)

LBCI
أخبار دولية
2025-09-15

ترامب يهدد بفرض حالة طوارىء وطنية في واشنطن العاصمة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

تفاصيل الخطوات الإسرائيلية بعد الموفقة على خطة ترامب

LBCI
أخبار لبنان
05:42

ناصر الدين في زيارة لعكار: نعمل على شراء معدات طبية أساسية لدعم المراكز الصحية في كل لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:36

جشي: الخيار الوحيد أمام اللبنانيين هو التمسك بالمقاومة وسلاحها

LBCI
أخبار دولية
17:30

ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

قريباً… أوروبا تتحضّر لجدار دفاعي ضد المسيّرات الروسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

لبنانيّان محتجزان لدى إسرائيل بعد اعتراض أسطول الصمود العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

شتاء قادم وأشجار تُقطع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هذا هو سبب الرائحة الكريهة قرب واجهة بيروت البحرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بعض الوزارات اللبنانية من الطوابير لـ"أونلاين"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
15:45

"حماس" ترد على خطة ترامب... وهذا ما أعلنته

LBCI
أمن وقضاء
11:13

إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟

LBCI
أخبار دولية
17:30

ترامب: أعتقد أن "حماس" مستعدة لسلام دائم... وعلى إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا

LBCI
أمن وقضاء
11:28

قوى الأمن تعمّم صورة موقوف بجرم احتيال وابتزاز

LBCI
خبر عاجل
23:33

نتنياهو يصدر تعليمات للجيش الإسرائيليّ بوقف عملية احتلال مدينة غزة

LBCI
خبر عاجل
15:31

مصادر لـ"التلفزيون العربي": حماس أشادت في ردها بجهود الرئيس ترامب وطالبت بإيضاحات بشأن عدد من البنود

LBCI
أخبار دولية
23:57

تعليمات للجيش الإسرائيليّ بتقليص العمليات الهجومية في غزة

LBCI
خبر عاجل
23:34

إذاعة الجيش الإسرائيليّ: المستوى السياسيّ وجّه بتقليص نشاط الجيش في غزة للحد الأدنى وأمر بتحويل العمليات في غزة لدفاعية فقط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More