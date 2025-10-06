رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إجتمع في السرايا مع وزير الدفاع اللواء ميشال منسى الذي أطلعه على نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية

الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مسيرتين منذ الصباح فوق الزرارية على علو منخفض

الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مسيرتين منذ الصباح فوق الزرارية على علو منخفض

الشماس: ثقة اللبنانيين في المصارف تعود وعلى الجميع أن يقتنع بأن لا بديل عن السلطة الشرعية