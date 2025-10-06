الأخبار
الشماس: ثقة اللبنانيين في المصارف تعود وعلى الجميع أن يقتنع بأن لا بديل عن السلطة الشرعية
أخبار لبنان
2025-10-06 | 04:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الشماس: ثقة اللبنانيين في المصارف تعود وعلى الجميع أن يقتنع بأن لا بديل عن السلطة الشرعية
أعلن الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا الشماس أن قيمة الأموال الـ"Fresh" في المصارف اللبنانية على ارتفاع وقد بلغت 4.4 مليار دولار في حزيان 2025.
ورأى الشماس، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد"، أن هذا دليل على بداية لعودة ثقة اللبنانيين في المصارف والقطاع وبداية عودة التسليف.
وأشار الشماس الى أن صندوق النقد يتدخل في امور لا علاقة له بها مثل النظام المصرفي والمودعين و لا يعمل على مهامه الاساسية مثل موضوع الـeurobonds، موضحاً أن صندوق النقد لديه الكثير من المتطلبات والتعليقات اللامتناهية.
ولفت الى أن الاقتصاد غير الشرعي خلق ارض خصبة للـblack economy.
وأكد الشماس أن على الجميع أن يقتنع بأن لا بديل عن السلطة الشرعية، قائلاً: "من دون بناء دولة لا يمكن بناء وطن".
