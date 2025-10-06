وزير الاتصالات شارل الحاج من بعبدا: ثمّة تحقيقان عدلي واداري وعلى اساس النتائج سيتخذ مجلس الوزراء قراره في ما يخصّ حلّ جمعية "رسالات"

ألمانيا: طالبان وافقت من حيث المبدأ على إعادة أفغان إلى بلادهم

ألمانيا: طالبان وافقت من حيث المبدأ على إعادة أفغان إلى بلادهم

وزير الثقافة ردًا على سؤال حول امكانية الذهاب نحو التصويت في البند المتعلّق بحلّ جمعية "رسالات": اعتقد ان الامور طيّبة