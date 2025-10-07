الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة حارقة على أحد المنازل في بلدة السلطانية ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان وبالتالي لا غارة على البلدة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك