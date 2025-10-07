دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبيّ لرويترز: اتفاق لتقييد تحركات الدبلوماسيين الروس داخل دول التكتل

أكّد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبيّ لرويترز أنّ دول الاتحاد باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق يهدف إلى تقييد تحركات الدبلوماسيين الروس داخل دول التكتل.



وشددوا على أنّ اتفاقًا رسميًا لم يُبرم، بعد.



وأوضح الدبلوماسيون أنّ الاقتراح يحظى بدعم واسع غير أنّ إمكان التوصل إلى اتفاق نهائيّ ستتضح فقط عند اجتماع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيّ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وقال دبلوماسيّ من الاتحاد الأوروبيّ في شأن المناقشات السرية أنّ "الأمور تسير على ما يرام. لكن الاتفاق لم يُبرم بعد".