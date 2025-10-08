الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إحصاءات غرفة التحكم المروري: جريحان في حادثي خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-10-08 | 00:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إحصاءات غرفة التحكم المروري: جريحان في حادثي خلال الساعات الـ24 الماضية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
التحكم
المروري:
جريحان
حادثي
الساعات
الـ24
الماضية
التالي
الذهب يرتفع 1% في المعاملات الفورية إلى 4021.22 دولار للأوقية
"حماس" تطالب إسرائيل بالإفراج عن مروان البرغوثي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:23
النائب ميشال الدويهي للـLBCI: ما يهمّنا هو استعادة السيادة وحصر السلاح لإعادة بناء اقتصاد بعيدًا من الفساد ولبنان يحتاج إلى “راحة” فهو لا يستطيع أن يخوض معارك إقليمية
آخر الأخبار
03:23
النائب ميشال الدويهي للـLBCI: ما يهمّنا هو استعادة السيادة وحصر السلاح لإعادة بناء اقتصاد بعيدًا من الفساد ولبنان يحتاج إلى “راحة” فهو لا يستطيع أن يخوض معارك إقليمية
0
آخر الأخبار
03:01
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق بلدات الكفور وتول وحاروف وجبشيت وزبدين
آخر الأخبار
03:01
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق بلدات الكفور وتول وحاروف وجبشيت وزبدين
0
أخبار لبنان
02:56
المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء: الرئيس سلام لم يعين أي مستشار جديد
أخبار لبنان
02:56
المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء: الرئيس سلام لم يعين أي مستشار جديد
0
حال الطقس
02:50
منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:50
منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:23
النائب ميشال الدويهي للـLBCI: ما يهمّنا هو استعادة السيادة وحصر السلاح لإعادة بناء اقتصاد بعيدًا من الفساد ولبنان يحتاج إلى “راحة” فهو لا يستطيع أن يخوض معارك إقليمية
آخر الأخبار
03:23
النائب ميشال الدويهي للـLBCI: ما يهمّنا هو استعادة السيادة وحصر السلاح لإعادة بناء اقتصاد بعيدًا من الفساد ولبنان يحتاج إلى “راحة” فهو لا يستطيع أن يخوض معارك إقليمية
0
آخر الأخبار
03:01
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق بلدات الكفور وتول وحاروف وجبشيت وزبدين
آخر الأخبار
03:01
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق بلدات الكفور وتول وحاروف وجبشيت وزبدين
0
أخبار دولية
02:39
وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا تنضم إلى المباحثات في شأن غزة
أخبار دولية
02:39
وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا تنضم إلى المباحثات في شأن غزة
0
أخبار دولية
02:34
الجيش الإسرائيليّ يعترض قوارب أسطول مساعدات ثان متّجه إلى غزة
أخبار دولية
02:34
الجيش الإسرائيليّ يعترض قوارب أسطول مساعدات ثان متّجه إلى غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-06
بعدسة الاهالي والـLBCI: الجنوب من جنّة الى جحيم واليكم الاثمان
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-06
بعدسة الاهالي والـLBCI: الجنوب من جنّة الى جحيم واليكم الاثمان
0
أخبار دولية
2025-10-06
المفاوضات إنطلقت في مصر... والجيش الاسرائيلي يواصل عملياته في غزة
أخبار دولية
2025-10-06
المفاوضات إنطلقت في مصر... والجيش الاسرائيلي يواصل عملياته في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-06
نتنياهو يحارب الـGen Z
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-06
نتنياهو يحارب الـGen Z
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مفاوضات شرم الشيخ بين "حماس" وإسرائيل: محاولات سد الفجوات
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مفاوضات شرم الشيخ بين "حماس" وإسرائيل: محاولات سد الفجوات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
تحضيرات المشاركين في سباق السيدات انطلقت مع الحصة التدريبية الاولى
تقارير نشرة الاخبار
14:11
تحضيرات المشاركين في سباق السيدات انطلقت مع الحصة التدريبية الاولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
0
أخبار لبنان
14:05
متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية: الابرشية امام تحديات كبيرة ونحاول تفعيل الحياة الرعائية
أخبار لبنان
14:05
متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية: الابرشية امام تحديات كبيرة ونحاول تفعيل الحياة الرعائية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بقاع لبنان... تاريخ وحضارات وضرورة لحماية الآثار
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بقاع لبنان... تاريخ وحضارات وضرورة لحماية الآثار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
عامان على الطوفان الذي انقلب على غزة والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
14:03
عامان على الطوفان الذي انقلب على غزة والمنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أزمة النفايات: مشاريع لحلول مستدامة يُنتظر البتّ بها
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أزمة النفايات: مشاريع لحلول مستدامة يُنتظر البتّ بها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مطمر الجديدة في أيامه الأخيرة وانقسام عامودي في الحكومة حول التوسعة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مطمر الجديدة في أيامه الأخيرة وانقسام عامودي في الحكومة حول التوسعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مفاوضات شرم الشيخ بين "حماس" وإسرائيل: محاولات سد الفجوات
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مفاوضات شرم الشيخ بين "حماس" وإسرائيل: محاولات سد الفجوات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:02
اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...
أخبار لبنان
06:02
اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...
2
خبر عاجل
04:45
رامكو تعلن توقف عمليات جمع النفايات في مناطق المتن وكسروان وبيروت الإدارية
خبر عاجل
04:45
رامكو تعلن توقف عمليات جمع النفايات في مناطق المتن وكسروان وبيروت الإدارية
3
أخبار لبنان
08:14
حزب الله في ذكرى طوفان الأقصى: الكيان الصهيوني غدة سرطانية يجب إستئصالها... وأمن المنطقة مرهون بوحدة الموقف والكلمة
أخبار لبنان
08:14
حزب الله في ذكرى طوفان الأقصى: الكيان الصهيوني غدة سرطانية يجب إستئصالها... وأمن المنطقة مرهون بوحدة الموقف والكلمة
4
صحف اليوم
00:41
بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)
صحف اليوم
00:41
بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)
5
خبر عاجل
07:04
وزير الدفاع السوري يعلن الإتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية على وقف فوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا
خبر عاجل
07:04
وزير الدفاع السوري يعلن الإتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية على وقف فوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا
6
فنّ
07:39
لقاء عفوي يجمع عاصي الحلاني ورامي عياش على متن الطائرة... وصورة توثّق اللحظة!
فنّ
07:39
لقاء عفوي يجمع عاصي الحلاني ورامي عياش على متن الطائرة... وصورة توثّق اللحظة!
7
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
8
أخبار دولية
14:25
إحالة رئيسة الوزراء الإيطالية مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية
أخبار دولية
14:25
إحالة رئيسة الوزراء الإيطالية مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More