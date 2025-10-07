"حماس" تطالب إسرائيل بالإفراج عن مروان البرغوثي

طالبت "حماس" بالإفراج عن القيادي السابق في حركة فتح مروان البرغوثي، في إطار المباحثات غير المباشرة مع إسرائيل حول قائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين تريد مبادلتهم بالرهائن الإسرائيليين، وفق الإعلام المصريّ الرسميّ.



وذكرت قناة القاهرة الإخبارية القريبة من المخابرات المصرية أنّ "مصر بدأت مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وفق اتفاق التبادل".



وأوضحت أنّ "قوائم الأسرى التي تطالب "حماس" بالإفراج عنهم تضم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن سلامة وعباس السيد وآخرين".



واعتقلت اسرائيل البرغوثي في 2002 ودانته في 2004. تعتبره إسرائيل "إرهابيًا" وأصدرت بحقه خمسة أحكام بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب جرائم ولدوره في الانتفاضة الثانية بين العامين 2000 و2005.



لكنه لا يزال يتمتع بشعبية واسعة في الأراضي الفلسطينية بحسب استطلاعات محلية.