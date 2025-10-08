الأخبار
اردوغان: مفاوضات وقف إطلاق النار في مصر شديدة الأهمية ونأمل أن نتلقى أنباء جيدة
آخر الأخبار
2025-10-08 | 05:55
اردوغان: مفاوضات وقف إطلاق النار في مصر شديدة الأهمية ونأمل أن نتلقى أنباء جيدة
آخر الأخبار
مفاوضات
إطلاق
النار
شديدة
الأهمية
ونأمل
نتلقى
أنباء
ارودغان: إسرائيل تظل عقبة رئيسية في سبيل السلام رغم خطة ترامب ويجب أن توقف هجماتها من أجل السلام
لتغيّبه عن اختبارات المنشطات... عقوبة بانتظار نجم الفنون القتالية ماكغريغور
آخر الأخبار
أخبار دولية
11:19
تركيا تحث قوات سوريا الديمقراطية على التخلي عن "أجندتها الانفصالية"
أخبار دولية
11:19
تركيا تحث قوات سوريا الديمقراطية على التخلي عن "أجندتها الانفصالية"
0
آخر الأخبار
11:18
وزير الخارجية التركي: محاولات إسرائيل زعزعة استقرار سوريا بعملياتها الأحادية في جنوب سوريا تشكل مشكلة أمن قومي بالنسبة لنا
آخر الأخبار
11:18
وزير الخارجية التركي: محاولات إسرائيل زعزعة استقرار سوريا بعملياتها الأحادية في جنوب سوريا تشكل مشكلة أمن قومي بالنسبة لنا
0
آخر الأخبار
11:14
وزير الخارجية التركي: إذا تم التوصل إلى نتيجة إيجابية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة اليوم سيتم إعلان وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
11:14
وزير الخارجية التركي: إذا تم التوصل إلى نتيجة إيجابية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة اليوم سيتم إعلان وقف إطلاق النار
0
أخبار لبنان
11:13
الراعي اختتم اقامته في المقر الصيفي بالديمان وعاد الى بكركي
أخبار لبنان
11:13
الراعي اختتم اقامته في المقر الصيفي بالديمان وعاد الى بكركي
0
آخر الأخبار
11:18
وزير الخارجية التركي: محاولات إسرائيل زعزعة استقرار سوريا بعملياتها الأحادية في جنوب سوريا تشكل مشكلة أمن قومي بالنسبة لنا
آخر الأخبار
11:18
وزير الخارجية التركي: محاولات إسرائيل زعزعة استقرار سوريا بعملياتها الأحادية في جنوب سوريا تشكل مشكلة أمن قومي بالنسبة لنا
0
آخر الأخبار
11:14
وزير الخارجية التركي: إذا تم التوصل إلى نتيجة إيجابية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة اليوم سيتم إعلان وقف إطلاق النار
آخر الأخبار
11:14
وزير الخارجية التركي: إذا تم التوصل إلى نتيجة إيجابية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة اليوم سيتم إعلان وقف إطلاق النار
0
آخر الأخبار
10:43
المبعوث الأميركي إلى سوريا: أي تلميح إلى أن الزيارة تضمنت أنشطة تقوض مصالح تركيا أو وحدة أراضيها غير صحيح
آخر الأخبار
10:43
المبعوث الأميركي إلى سوريا: أي تلميح إلى أن الزيارة تضمنت أنشطة تقوض مصالح تركيا أو وحدة أراضيها غير صحيح
0
آخر الأخبار
10:42
المبعوث الأميركي إلى سوريا: الاتفاق له أهمية بالغة لاستقرار سوريا ولمصالح الولايات المتحدة وتركيا الاستراتيجية
آخر الأخبار
10:42
المبعوث الأميركي إلى سوريا: الاتفاق له أهمية بالغة لاستقرار سوريا ولمصالح الولايات المتحدة وتركيا الاستراتيجية
0
أمن وقضاء
2025-10-06
كمين محكم لمفرزة استقصاء بيروت... وتوقيف أحد مروّجي المخدرات
أمن وقضاء
2025-10-06
كمين محكم لمفرزة استقصاء بيروت... وتوقيف أحد مروّجي المخدرات
0
حال الطقس
2025-10-07
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
حال الطقس
2025-10-07
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
0
خبر عاجل
2025-09-19
الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا
خبر عاجل
2025-09-19
الجيش: اشتباك مع مطلوبين ودهم مستودعات للمخدرات في مخيم شاتيلا
0
موضة وجمال
2025-10-04
إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-04
إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
0
أخبار دولية
08:02
تفاؤل يهيمن على مفاوضات شرم الشيخ... هذه التفاصيل
أخبار دولية
08:02
تفاؤل يهيمن على مفاوضات شرم الشيخ... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
07:57
الأمير تركي الفيصل: الرئيس الأميركي أمام فرصة لإثبات قدرته على تحقيق السلام في المنطقة
أخبار دولية
07:57
الأمير تركي الفيصل: الرئيس الأميركي أمام فرصة لإثبات قدرته على تحقيق السلام في المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
تحضيرات المشاركين في سباق السيدات انطلقت مع الحصة التدريبية الاولى
تقارير نشرة الاخبار
14:11
تحضيرات المشاركين في سباق السيدات انطلقت مع الحصة التدريبية الاولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
0
أخبار لبنان
14:05
متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية: الابرشية امام تحديات كبيرة ونحاول تفعيل الحياة الرعائية
أخبار لبنان
14:05
متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية: الابرشية امام تحديات كبيرة ونحاول تفعيل الحياة الرعائية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بقاع لبنان... تاريخ وحضارات وضرورة لحماية الآثار
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بقاع لبنان... تاريخ وحضارات وضرورة لحماية الآثار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
عامان على الطوفان الذي انقلب على غزة والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
14:03
عامان على الطوفان الذي انقلب على غزة والمنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أزمة النفايات: مشاريع لحلول مستدامة يُنتظر البتّ بها
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أزمة النفايات: مشاريع لحلول مستدامة يُنتظر البتّ بها
1
خبر عاجل
05:45
الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي
خبر عاجل
05:45
الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي
2
حال الطقس
02:50
منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:50
منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس
3
صحف اليوم
00:41
بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)
صحف اليوم
00:41
بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)
4
أخبار دولية
02:39
وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا تنضم إلى المباحثات في شأن غزة
أخبار دولية
02:39
وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا تنضم إلى المباحثات في شأن غزة
5
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
6
اسرار
23:38
أسرار الصحف 08-10-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 08-10-2025
7
أخبار دولية
14:25
إحالة رئيسة الوزراء الإيطالية مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية
أخبار دولية
14:25
إحالة رئيسة الوزراء الإيطالية مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية
8
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك
