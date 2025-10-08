لتغيّبه عن اختبارات المنشطات... عقوبة بانتظار نجم الفنون القتالية ماكغريغور

أُوقف نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور لـ18 شهرا بعد تغيّبه عن ثلاثة اختبارات للكشف عن المنشطات خلال فترة سنة، وفقا لما أعلنت هيئة مكافحة المنشطات في الرياضات القتالية.



وأوضحت الهيئة في بيان أن ماكغريغور، البطل السابق لفئتي الريشة والوزن الخفيف، قبِل بالعقوبة المفروضة عليه.



وذكرت الهيئة أن ماكغريغور تخلّف عن ثلاثة اختبارات في 13 حزيران و19 و20 أيلول من العام الماضي، في انتهاك لبروتوكولات تحديد أماكن الرياضيين الخاصة بمكافحة المنشطات.



وأضافت أن ماكغريغور تعاون بشكل كامل مع التحقيق، وتحمّل المسؤولية، وقدم معلومات ساعدت في تفسير سبب تغيبه عن الاختبارات.



وجاء في البيان "على الرغم من هذه العوامل المخففة، تؤكد هيئة مكافحة المنشطات في الرياضات القتالية أن دقة بيانات تحديد الأماكن وإمكانية إجراء اختبارات مفاجئة أمران أساسيان لنجاح برنامج مكافحة المنشطات الخاص بالفتون القتالية المختلطة".



وخفّضت الهيئة العقوبة من المدة القياسية البالغة عامين إلى 18 شهرا، مع تطبيق الإيقاف بأثر رجعي اعتبارا من أيلول 2024، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وسيكون بإمكان ماكغريغور العودة للمنافسات في 20 آذار من العام المقبل، ما قد يتيح له المشاركة في نزال ضمن حدث الفنون القتالية المختطلة المقرر إقامته في البيت الأبيض في 14 حزيران المقبل.

