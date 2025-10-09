أ.ف.ب نقلا عن مصدر مطّلع على المفاوضات لفرانس برس: توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق بشأن غزة سيتم في القاهرة الخميس

