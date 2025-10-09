رئيس وزراء بريطانيا: أرحب بأنباء التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة

رئيس وزراء بريطانيا: يتعين الآن تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل من دون تأخير مصحوبا برفع فوري لكل القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة

أ.ف.ب نقلا عن مصدر مطّلع على المفاوضات لفرانس برس: توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق بشأن غزة سيتم في القاهرة الخميس