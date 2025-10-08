الأخبار
مصدر مطلع لرويترز: يجري الآن اجتماع بين خليل الحية ورئيس المخابرات المصرية لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق تاريخي

آخر الأخبار
2025-10-08 | 18:29
مصدر مطلع لرويترز: يجري الآن اجتماع بين خليل الحية ورئيس المخابرات المصرية لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق تاريخي
0min
مصدر مطلع لرويترز: يجري الآن اجتماع بين خليل الحية ورئيس المخابرات المصرية لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق تاريخي

 
 
آخر الأخبار

آخر الأخبار

LBCI
أخبار لبنان
03:34

أوجيرو: عطل طرأ على سنترال العمروسية

LBCI
أخبار دولية
03:27

هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...

LBCI
أخبار دولية
03:20

توقعات بدخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ اليوم... هذه التفاصيل

LBCI
آخر الأخبار
03:19

ماكرون: فرنسا مستعدة لمواصلة سعيها نحو حل الدولتين وإنهاء الحرب وسنواصل المحادثات بعد ظهر اليوم في باريس مع شركائنا الدوليين

LBCI
آخر الأخبار
03:19

ماكرون: فرنسا مستعدة لمواصلة سعيها نحو حل الدولتين وإنهاء الحرب وسنواصل المحادثات بعد ظهر اليوم في باريس مع شركائنا الدوليين

LBCI
آخر الأخبار
03:18

ماكرون: نرحب بالإتفاق على إطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة

LBCI
آخر الأخبار
03:10

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: يجب تدمير حماس بعد عودة الرهائن

LBCI
آخر الأخبار
02:57

آمال شحادة: ترامب يبلغ نتنياهو بأنه سيصل الأحد الى اسرائيل

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-07

"احذري التغيرات الصامتة"... سرطان الثدي لا يظهر دائماً بأعراض واضحة وهذه أبرز الإشارات

LBCI
موضة وجمال
2025-10-05

"إيرميس" و"بالنسياغا" وإيلي صعب في أسبوع باريس للموضة (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-05

بيرلا حرب... ملكة على عرش جمال لبنان

LBCI
موضة وجمال
2025-10-04

المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
03:27

هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...

LBCI
أخبار دولية
03:20

توقعات بدخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ اليوم... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ضمن سلسلة مبادرات... دعم إيطالي لإحياء محطة مار مخايل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الرياض تقرأ... بالورق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أسعار خرطوش الصيد ترتفع 50% والموسم ما زال مقفلًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هل تريد ان تفوز بجائزة نوبل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في شرم الشيخ: ضغط أميركي وفرصة لصفقة الأسرى ووقف اطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

التطورات متسارعة في ملف مفاوضات غزة... إليكم آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

في الناقورة... المُسيرات الإسرائيلية تُلاحق الصيادين وتُهدد مصدر رزقهم

LBCI
أمن وقضاء
11:45

مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات

LBCI
خبر عاجل
05:45

الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي

LBCI
حال الطقس
01:56

لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
10:35

سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين

LBCI
أخبار لبنان
10:47

وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية

LBCI
أخبار لبنان
09:20

هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس

LBCI
أمن وقضاء
10:53

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة

LBCI
أخبار لبنان
16:10

بو صعب: تواطأت مع عدوان بقرار وقف عمل لجنة الانتخابات... ونتيجة المتن ستفاجئ الجميع

