اردوغان: سعداء لأن المفاوضات بين حماس وإسرائيل بمساهمة من تركيا أدت إلى وقف إطلاق النار في غزة

اردوغان: تركيا ستراقب عن كثب التنفيذ الصارم لاتفاق غزة وستواصل المساهمة في العملية

فون دير لاين: نرحب بإعلان التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن في غزة إستنادًا إلى خطة ترامب