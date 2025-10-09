اردوغان: تركيا ستراقب عن كثب التنفيذ الصارم لاتفاق غزة وستواصل المساهمة في العملية

آمال شحادة: الرئيس الأميركي وعد عائلات الأسرى بمشاركتهم احتفالاتهم بالافراج عن 20 رهينة ومسؤول إسرائيلي يؤكد تجاوب ترامب مع طلب نتنياهو القاء خطاب في الكنيست

آمال شحادة: الرئيس الأميركي وعد عائلات الأسرى بمشاركتهم احتفالاتهم بالافراج عن 20 رهينة ومسؤول إسرائيلي يؤكد تجاوب ترامب مع طلب نتنياهو القاء خطاب في الكنيست

اردوغان: سعداء لأن المفاوضات بين حماس وإسرائيل بمساهمة من تركيا أدت إلى وقف إطلاق النار في غزة