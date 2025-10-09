التحكم المروري: تصادم بين ٣ مركبات على أوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

قناة القاهرة الإخبارية المصرية: المحادثات بين الوفود مستمرة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق غزة

أيمن شناعة للـLBCI: الدولة اللبنانية دولة شقيقة وعلى كل فلسطيني بلبنان احترام سيادة لبنان وحركة حماس لم تطلق طلقة واحدة داخل لبنان وأما بخصوص السلاح الفلسطيني فنحن نخوض حوارا معمقا مع الإخوة في لبنان ونحن مرنون جدا في التعاطي