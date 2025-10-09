عودة أكثر من 160 لاجئاً سورياً عبر معبر العريضة في شمال لبنان

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في بيان مشترك، أن 163 لاجئاً سورياً عادوا اليوم إلى سوريا طوعا ضمن برنامج العودة المسهل من قبل المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني.



وقال البيان: "تجمع اللاجئون في مدينة طرابلس شمال لبنان، حيث قامت فرق المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة بتقييم احتياجاتهم، وتقديم المعلومات والمشورة، وتوزيع المساعدات الأساسية. ثم نقلت قافلة من الحافلات والشاحنات العائدين وممتلكاتهم عبر نقطة العبور الحدودية في العريضة، إلى وجهاتهم النهائية في إدلب وحمص في سوريا".



وأضاف: "حتى الآن في عام 2025، تم شطب أكثر من 294,000 سوري من قاعدة بيانات المفوضية في لبنان بسبب عودتهم إلى سوريا، وقد أعرب أكثر من 118,000 سوري عن اهتمامهم ببرنامج العودة الطوعية المدعوم من المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة. ويسهّل الأمن العام الإجراءات الحدودية، لضمان أن اللاجئين الراغبين في العودة يمكنهم القيام بذلك بأمان، بما في ذلك من خلال إعفاءهم من دفع رسوم الخروج على الحدود".



وبحسب البيان، فإن المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة تواصلا تقديم الدعم لأولئك الذين يختارون العودة، لضمان أن تكون العملية آمنة وكريمة. ويشمل ذلك تقديم مساعدات نقدية (100 دولار أميركي لكل شخص تُمنح في لبنان)، وقد يكون العائدون مؤهلين للحصول على مبلغ إضافي قدره 600 دولار أميركي لكل أسرة في سوريا لدعم إعادة الاندماج – بالإضافة إلى المشورة القانونية والنقل.



وتم تحديد جدول القوافل المقبلة حتى نهاية العام، وهو متاح على موقع المفوضية الإلكتروني، لتسهيل العودة الطوعية للاجئين من مختلف المناطق في لبنان إلى وجهات متعددة في سوريا.