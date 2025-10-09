السفير السعوديّ يستكمل جولته على القيادات السياسية... وتثمين للمواقف الداعمة للبنان

يستكمل السفير السعوديّ وليد البخاري جولته على القيادات السياسية في لبنان.



وثمّن النائب فريد هيكل الخازن، خلال لقاء في دارته مع بخاري, مواقف المملكة الداعمة للبنان.



وأكد أنّ اللقاء شكّل فرصة لحوار صريح وبنّاء عن الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والدور الإيجابيّ للمملكة في دعم استقرار لبنان ووحدته، ومسار نهوضه.



هذا وحضرت المستجدات أيضًا, بين السفير السعوديّ والنائب السابق فارس سعيد في دارته، بحضور رؤساء اديار من الرهبنة اللبنانية وكهنة رعية قرطبا.