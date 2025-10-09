أجواء فرح وابتهاجِ في قطاع غزة...

فور إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خرج سكان غزة فجرا إلى الشوارع احتفالاً.



وأظهرت مشاهد مصوّرة حشودا من الفلسطينيين يتجمعون في شوارع مدينة غزة، وكذلك في مناطق وسط وجنوب القطاع.



وفي مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، عبّر عشرات المواطنين عن فرحتهم بالاتفاق، فيما شهدت مدينة خان يونس جنوبا أجواء مماثلة من الابتهاجِ والاحتفال.



أما عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، فعبّرت من جهتها عن فرحتها عقب إعلانِ ترامب. وتجمعِ عدد من أهالي الأسرى في تل أبيب ومناطق أخرى.