هكذا تبلغ ترامب التوصل إلى تفاهم على المرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة

قلبت الموازين ورسمت مشهدًا جديدًا في المنطقة، بعد عامين ويومين من حربٍ دمويّة، هكذا تبلغ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب من وزير الخارجية التوصل إلى تفاهم على المرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة.



وأعلن ترامب النبأ في منشور على منصته "تروث سوشال"



وقال إنّه سيتمّ إطلاق جميع الرهائن قريبًا جدًا وستسحب إسرائيل قواتها إلى الخط المتّفق عليه، وهي الخطوات الأولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي.



ترامب كان قد قال في اتصال مقتضب مع وكالة رويترز: هذا يومٌ عظيم، لقد اجتمعَ العالمُ أجمع على هذا الاتفاق.



وعبر فوكس نيوز، أضاف ترامب: جميع الرهائن سيعودون يوم الإثنين إلى ديارهم.