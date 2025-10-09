الأخبار
حسين الحاج حسن تناول تعميم وزير العدل إلى كتاب العدل

آخر الأخبار
2025-10-09 | 07:33
حسين الحاج حسن تناول تعميم وزير العدل إلى كتاب العدل
0min
حسين الحاج حسن تناول تعميم وزير العدل إلى كتاب العدل

تناول النائب حسين الحاج حسن في مجلس النواب تعميم وزير العدل إلى كتاب العدل. وسأل عما اذا كان المدير العام لوزارة العدل مطلعا مسبقا على هذا التعميم. 

ولفت الى أن وزارة العدل هي المعنية بتطبيق القوانين.
 
 
 
أخبار لبنان

آخر الأخبار

الحاج

تناول

تعميم

العدل

العدل

آخر الأخبار

