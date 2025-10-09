حسين الحاج حسن تناول تعميم وزير العدل إلى كتاب العدل

تناول النائب حسين الحاج حسن في مجلس النواب تعميم وزير العدل إلى كتاب العدل. وسأل عما اذا كان المدير العام لوزارة العدل مطلعا مسبقا على هذا التعميم.ولفت الى أن وزارة العدل هي المعنية بتطبيق القوانين.