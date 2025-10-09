ترامب: الرهائن سيطلقوا الاثنين أو الثلاثاء

السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي: ترامب هو صانع سلام حقيقي

السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي: ترامب هو صانع سلام حقيقي

رئيس وزراء بريطانيا: يتعين الآن تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل من دون تأخير مصحوبا برفع فوري لكل القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة