ترامب: إيران تريد العمل على إحلال السلام وسنعمل معها

آخر الأخبار
2025-10-09 | 12:17
ترامب: إيران تريد العمل على إحلال السلام وسنعمل معها

 
 
آخر الأخبار

وزير خارجية هولندا: خطة غزة خطوة مهمة والتنفيذ الكامل أمر حيوي
السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي: ترامب هو صانع سلام حقيقي
آخر الأخبار

آخر الأخبار
14:13

خليل الحية: سنواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والإسلامية استكمالًا لباقي الخطوات

LBCI
خبر عاجل
14:12

خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأميركية وأكدوا جميعًا أنّ الحرب انتهت بشكل تام

LBCI
خبر عاجل
14:12

خليل الحية: سيتم إطلاق 250 من الأسرى ممن حكم عليهم بالمؤبد و1700 من أسرى قطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
14:10

خليل الحية: الاتفاق يشمل دخول المساعدات وفتح معبر رفح وتبادل الأسرى

آخر الأخبار
14:13

خليل الحية: سنواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والإسلامية استكمالًا لباقي الخطوات

LBCI
آخر الأخبار
14:10

خليل الحية: الاتفاق يشمل دخول المساعدات وفتح معبر رفح وتبادل الأسرى

LBCI
آخر الأخبار
14:08

خليل الحية: أهالي غزة وقفوا كالجبال لم تفتر لهم عزيمة في وجه القتل والنزوح والجوع وفقدان الأهل وخسارة البيوت

LBCI
آخر الأخبار
14:06

خليل الحية: أبطال المقاومة أفشلوا كل ما خططت له إسرائيل من تهجير وتجويع وصناعة للفوضى

آخر الأخبار
13:06

وول ستريت جورنال: أميركا والسعودية في مرحلة متقدمة من محادثات في شأن اتفاق بخصوص الرقائق

LBCI
أخبار لبنان
13:16

الأمن العام: ضبط جوازي سفر بوقوعات غير صحيحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

LBCI
أمن وقضاء
04:08

غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-06

بدء جلسة مجلس الوزراء

تقارير نشرة الاخبار
13:31

الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

انتهت الحرب... بعد عامين ويومين وهدنتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

حلّ مرتقب لأزمة النفايات في لبنان

LBCI
حال الطقس
01:56

لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
04:08

غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...

LBCI
أمن وقضاء
04:13

تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...

LBCI
موضة وجمال
15:25

إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
09:26

ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟

LBCI
أمن وقضاء
07:15

مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية

LBCI
أمن وقضاء
11:32

أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري

LBCI
اسرار
00:24

أسرار الصحف 9-10-2025

