ترامب: أنهينا الحرب في غزة وسنعمل مع إيران على إحلال السلام
أخبار دولية
2025-10-09 | 12:22
ترامب: أنهينا الحرب في غزة وسنعمل مع إيران على إحلال السلام
أكّد الرئيس الأميركيّ ترامب أنّه سيكون هناك مراسم توقيع على الاتفاق في شأن غزة في مصر.
وشدد على أنّ غزة سيعاد إعمارها.
وقال: "أنهينا الحرب في غزة"، معربًا عن اعتقاده بأنه سيكون هناك سلام دائم.
ورأى ترامب أنّ الهجوم على إيران كان مهمًا للتوصل إلى اتفاق في شأن غزة.
ولفت إلى أنّ إيران تريد العمل على إحلال السلام "وسنعمل معها".
