وزارة الداخلية بغزة: نؤكد أن الاحتلال لا يزال يقطع الطريق بين شمال القطاع وجنوبه

وزير الخارجية السوري بعد لقائه رجي: هذه الزيارة تعبّر عن توجه سوريا الجديد تجاه لبنان وهذه الزيارة هي للتأكيد على عمق العلاقة بين البلدين ونشكر لبنان على استضافته للسوريين خلال الفترة السابقة

