سي.إن.إن عن مسؤولين محليين: انفجار في مصنع متفجرات بولاية تنيسي يودي بحياة عدد من الأشخاص وآخرون في عداد المفقودين

إذاعة الجيش الإسرائيلي: القوات الإسرائيلية في غزة تستكمل قريبا الانسحاب إلى الخط الأصفر المتفق عليه

الدفاع المدني بغزة: ندعو سكان قطاع غزة الى عدم العودة إلى الأماكن التي كان فيها الاحتلال لحين إعلان الانسحاب رسميا