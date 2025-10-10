الأخبار
السفير الايراني في لبنان مجتبى اماني لـ جدل: مستقبل اسرائيل مظلم جدًا طالما الاحتلال الاسرائيلي مستمر ومجموعات فلسطنية مقاومة اخرى قد تظهر

2025-10-10 | 13:56
السفير الايراني في لبنان مجتبى اماني لـ جدل: مستقبل اسرائيل مظلم جدًا طالما الاحتلال الاسرائيلي مستمر ومجموعات فلسطنية مقاومة اخرى قد تظهر
السفير الايراني في لبنان مجتبى اماني لـ جدل: مستقبل اسرائيل مظلم جدًا طالما الاحتلال الاسرائيلي مستمر ومجموعات فلسطنية مقاومة اخرى قد تظهر

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

