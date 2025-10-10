مجتبى أماني لـ جدل: لم يكن لدينا تواصل مع حماس في المفاوضات على الإتفاق ولا شأن لإيران بالموافقة عليه أو عدمها ونحن لا نتدخل فواجبنا ومسؤوليتنا حماية المظلومين... ودعم المقاومة واجب إنساني لكل الأطراف

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك