جهاد طه لـ جدل: اليوم التالي في غزة يجب أن يكون فلسطينيًا بإمتياز وعلى الوسطاء والولايات المتحدة أن يلزموا إسرائيل بتنفيذ الإتفاق لا أن يضغطوا على الطرف الفلسطيني

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك