النائب سعيد الأسمر لـ جدل: تسليم السلاح يهدف إلى تفادي المزيد من العدوان والخراب والدولة حريصة على فرض هيبتها في مناطق الجنوب والبقاع ولا إعمار قبل تسليم السلاح وهذا ما يقوله المجتمع الدولي

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك