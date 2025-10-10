على أنغام أغينة "للصبية الملكة"... بيرلا حرب تحتفل بفوزها بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (صور وفيديو)

احتفلت ملكة جمال لبنان للعام 2025 بيرلا حرب بفوزها بلقب ملكة جمال لبنان في أجواء مميزة بحضور العائلة والأصدقاء بالإضافة إلى بعض المشاركات في المسابقة.

ونشرت بيرلا حرب مجموعة من الصور عبر خاصية القصص المصوّرة على انستغرام، وثّقت من خلالها تحضيراتها للحفل.

وظهرت بيرلا حرب في مقطع فيديو أعادت نشره أيضاً، وهي تقوم بتقطيع قالب الحلوى الخاص بالمناسبة على أنغام أغنية "للصبية الملكة".

وتألقت بيرلا حرب خلال الحفل بفستان فضي طويل مكشوف الصدر ومزيّن بالترتر، واعتمدت تسريحة شعر كلاسيكية بالإضافة إلى مكياج بالألوان النيود.